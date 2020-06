Bill Sutherland, un usuario de la red social Twitter compartió con el mundo sus pinitos culinarios cuando preparó un ‘menú mesopotámico’ siguiendo las indicaciones de una receta milenaria fechada en el 1750 antes de Cristo.

“Desafié el confinamiento preparando una comida babilónica gracias a una receta de 1750 BCE (Antes de la Era de Cristo, por sus siglas en inglés), una de las más antiguas que existen. Parece que quedó bien. “La mejor comida mesopotámica que he comido”, escribió Sutherland en su cuenta de Twitter.

I blame lockdown but for some reason decided to cook Babylonian meal from the recipe tablet on the right; at 1750 BCE are the oldest recipes existing. Seemed to go down OK "Best Mesopotamian meal I have eaten".

A thread 1/6 pic.twitter.com/gqYMJopbxM

— Bill Sutherland (@Bill_Sutherland) June 28, 2020