 Tostadas de jamón y queso ¡La combinación perfecta!

⁣⁣Comer rico y ser prácticos en la cocina es la combinación perfecta¿Verdad? Por eso unas tostadas o brusquetas de jamón y queso son una maravilla, fáciles y rápidas de hacer pero con un sabor increíble. ¿Te digo un secreto? Son el acompañante perfecto como snack para ver una serie en Netflix ⠀ ⠀ Aunque esta receta se llame tostada de jamón y queso, igualmente se puede servir con jamón serrano o jamón ibérico, incluso con cecina o carne ahumada, uhmmm ya nos dio hambre.⠀ ⠀ Ingredientes⠀ ⠀ •2 rebanadas de pan gruesas y tostadas.⠀ •2 cditas de mermelada de pimientos o la de tu preferencia.⠀ •100 g de jamón en lonjas.⠀ •100 g de queso en lonjas.⠀ •1 cda aceite de oliva.⠀ •2 huevos de codorniz.⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1.Colocamos sobre cada rebanada de pan el queso, el jamón y una cucharadita de mermelada.⠀ 2.Precalentamos una sartén a fuego medio. Agregamos el aceite y lo esparcimos, para luego freír los huevos de codorniz.⠀ 3.Colocamos sobre cada rebanada tostada. ¡Servimos y listo!