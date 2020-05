 Torticas de maíz, fácil y perfectas para desayunar, cenar o merendar

View this post on Instagram

⁣Hablar de maíz es hacer referencia a nuestra cultura, nuestra esencia, nuestros fogones, es un cereal muy usado en la cocina venezolana a diario en las arepas, empanaditas, cachapas y pare Ud. de contar. La preparación de hoy tiene como ingrediente principal este cereal y son unas torticas de maíz, perfectas para desayunar, cenar, como guarnición en el almuerzo o para merendar. Estoy seguro de que les van a encantar cuando las preparen en casa. ⠀ ⠀ Si deseas darle un toque más light a esta receta en vez de freirlas puedes cocinarlas a la plancha.⠀ ⠀ Ingredientes ⠀ ⠀ •1 taza de maíz en grano⠀ •2 dientes de ajo triturados⠀ •2 cebollines en rodajas finas⠀ •3 cdas de harina todo uso⠀ •1 cdita de polvo de hornear⠀ •2 cdas de caldo de pollo⠀ •2 huevos grandes, ligeramente batidos⠀ •3 cdas aceite⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1. En un bol combinamos el maíz en grano, el ajo, los cebollines, la harina, el polvo para hornear, el caldo y los huevos; dejamos reposar a temperatura ambiente durante 10 minutos.⠀ 2. Precalentamos una sartén grande a fuego medio, agregamos el aceite y vertemos 2 cucharadas de la mezcla de maíz en la sartén.⠀ 3.Cocinamos por ambos lados durante 3 minutos o hasta que esté dorada. Repetimos el proceso con la mezcla restante. ¡Servimos y listo!