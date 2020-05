 Tortica de cambur, deliciosa y se prepara en menos de... ¡3 minutos!

View this post on Instagram

Esta receta de tortica de cambur es una delicia y nació de un antojo jajajaja. Se prepara muy rápido, en menos de 3 minutos, si, en menos de 3 minutos la vas a tener lista para comer y ser feliz. Estoy seguro que vas a disfrutar hacerla y sé que la vas a disfrutar aún más comerla jajaja . Aquí te dejo los ingredientes: . 2 cdas de leche 2cdas de harina de maíz 1 huevo 1/2 cambur o banana 1 cdta de aceite vegetal o mantequilla (opcional) 1 cdta de azúcar moreno (opcional) 1 cda de nueces (opcional) . Procedimiento: 1.- Se mezclan todos los ingredientes hasta que quede homogéneo, en un mug o taza 2.- Se lleva al microondas y se cocina en ciclos de 30 seg. hasta que esté lista y cuando introdujamos un palito este salga limpio. (Unos dos minutos aprox) 3.- Servimos y listo . Recuerda seguir a @merlingessen #todounchef #cocina #receta #facil #rapido #sabroso #feliz #banana #healthy #postre @todounchef