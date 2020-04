 Todounchef te presenta la receta relámpago... Tornillitos en salsa

View this post on Instagram

Aquí está mi receta relámpago de tornillitos en salsa blanca de ajoporro y estoy seguro la disfrutarás en estos días. Hacerla es muy fácil y cuando la comas pensarás que están en un restaurante. Desliza para ver el plato. Recuerda guardar la receta. . A esta pasta se le puede, o no, agregar parmesano...entre tu y yo, mmmmmm ponle queso jajajaja . Ingredientes para 4 personas: 2 cdas de mantequilla o aceite vegetal 1 cebolla cortada finamente 1 ajoporro entero cortado en cuadritos 100 gr de jamón en cuadros 1 cdta de hierbas francesas (salvia, tomillo, perejil) 1 pisca de nuez moscada 1 cdta de ajo en polvo Sal y pimienta blanca al gusto 400 ml de crema de leche 360 gr de tornillitos cocidos. Nota: Si no tienes crema de leche, no hay problema, sustitúyela por leche y dos cucharadas de Maicena. . Procedimiento: 1.- En una sartén a fuego medio, agregamos la mantequilla, esperamos a que derrita y añadimos la cebolla el ajoporro, el jamón, las hierbas aromáticas, nuez moscada, ajo en polvo, sal y pimienta. 2.- Dejamos cocinar hasta que dore ligeramente y vertemos la crema de leche. Bajamos el fuego y dejamos cocinar todo por unos 7 minutos revolviendo ocasionalmente. 3.- Rectificamos sazón y mezclamos la salsa con la pasta. 4.- Servimos y listo. Sígueme también por @merlingessen #facil #rapido #sabroso #receta #cocina #familia #happy #feliz #pasta -