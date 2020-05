 Sube las defensas con esta rica sopa ¡Importante en cuarentena!

View this post on Instagram

⁣Ayyy, una sopita para alegrar el alma, esta receta de hoy nos encanta por su practicidad, sabor, lo fácil que es prepararla además que es súper completa, se trata de un caldo de papa tipo español, lo mejor que los ingredientes a usar los tenemos usualmente en casa.⠀ ⠀ Es importante que cuando cocines verduras no abuses de ellas. Muchas personas agregan mucha cebolla o mucho apio y eso puede estropear el caldo, ya que aportan mucho sabor.⠀ ⠀ Ingredientes⠀ ⠀ •2 cdas de aceite.⠀ •4 papas medianas, cortadas en cubos.⠀ •1 cebolla mediana doble cincelada.⠀ •2 tomates perita doble cincelados.⠀ •1/2 pimiento rojo doble cincelado.⠀ •1 ramito de perejil finamente picado.⠀ •1/8 cdita de onoto.⠀ •1/8 cdita de pimentón en polvo.⠀ •2 dientes de ajo triturados.⠀ •4 tazas de agua.⠀ •2 cditas de sal.⠀ •1/8 cdita de pimienta.⠀ •4 huevos.⠀ •1 ramita cilantro.⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1.Sofreímos en una olla las papas, la cebolla, el tomate, el pimentón, el perejil. Añadimos el onoto, pimentón en polvo y los ajos triturados.⠀ 2.Llevamos los ingredientes a fuego medio removiendo constantemente hasta que se doren un poco. Agregamos agua hasta cubrir bien todo y la sal. Dejamos a fuego lento.⠀ 3.Agregamos los huevos y dejamos cocinar unos minutos más. Incorporamos nuestro perejil. ¡Servimos y listo!