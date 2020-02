 Sorprende con un desayuno divertido en San Valentín

View this post on Instagram

Esta es nuestra versión de una arepa convertida en rol Sin duda una alternativa super divertida. La llamamos arepa roll. La puedes rellenar con lo que tú quieras Ingredientes: 1 ¼ de agua 1 pizca de sal 1 taza de harina de maíz ¼ taza harina de trigo ¼ queso blanco rallado 3 lonjas de jamón 1 tortilla de huevo 1 tomate cortado en tiras 3 lonjas de queso Preparación: 1. En un bol agregamos el agua, la sal, la harina de maíz, amasamos, añadimos la harina de trigo y el queso. 2. En una esterilla para sushi, colocamos varias porciones de masa, vamos estirando con la ayuda de nuestras manos hasta llenar un poco más de mitad de la superficie. 3. colocamos tiras de jamón, tiras de tortilla de huevo, tiras tomate y tiras de queso, cerramos y vamos girando hasta hacer el roll. 4. Lo llevamos a una freidora. 5. Retiramos cuando esté dorada, cortamos. ¡Servimos y listo! ____________________________ #TodounChef #rico #Rapido #sadroso #Comida #cocinafacil #almuerzo #almuerzo #arepas