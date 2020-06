  Sopa calientita de frijol y tocineta para olvidarte del frío

View this post on Instagram

⁣Una sopita para reconfortar el alma y bien que trae confort esta sopa de frijol y tocineta ¿Ya se imaginaron el sabor? Estoy seguro de que si, así que sin más preámbulos compartiremos con Uds. los ingredientes y el procedimiento para que prepares esta deliciosa receta. Como tip adicional puedes preparar una buena cantidad y conservar en envases porcionada en el congelador y luego descongelar cuando lo necesites, te resolverá muchas comida, perfecta para cuando tenemos un poco de flojera.⠀ ⠀ Ingredintes⠀ ⠀ •100 g de tocineta cortada finamente.⠀ •1 cebolla doble cincelada.⠀ •1 zanahoria doble cincelada.⠀ •2 tallos de célery doble cincelados.⠀ •2 dientes ajo triturados.⠀ •3 tazas de frijoles bayos cocidos.⠀ •4 tazas de caldo de cocción de los frijoles.⠀ •1 cdita de sal.⠀ •1/2 cdita de pimienta.⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1.Colocamos las rebanadas de tocineta en una sartén caliente y esperaremos a que estén dorados y crujientes.⠀ 2.Guardamos dos cucharadas de la grasa que ha soltado y reservamos.⠀ 3.Salteamos con la grasa del tocineta, la cebolla, la zanahoria y el célery. Cocemos a fuego medio hasta que comiencen a suavizarse. Agregamos el ajo y cocinamos un minuto más.⠀ 4.Agregamos los frijoles cocidos y el caldo. Salpimentamos. Dejamos que hierva a fuego medio bajo por 30 minutos.⠀ 5.Colocamos la mitad de la sopa en la licuadora y procesamos hasta obtener un puré terso. Regresamos esa mezcla a la olla y la combinamos con la sopa restante y tres cuartas partes de la tocineta en trozos.⠀ 6.Dejamos que hierva durante cinco minutos.⠀ 7.Servimos, añadimos el tocino restante y ¡listo!⠀ ⠀ ⠀ ________________________________⠀ #Todounchef #rico #Facil #sabroso #Recetafacil #cocinero #cocinafacil #receta #yomequedoencasa #yomequedoencasacocinando"⠀