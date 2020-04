 Saludable y nutritiva sopa de pepino ¡Exquisita!

View this post on Instagram

⁣Seguramente eres de los que cree que el pepino se usa solamente en ensaladas o en preparaciones frías ¿Verdad? permíteme decirte que no, existen otras opciones para poder disfrutar de este vegetal que además de ser nutritivo es muy refrescante. Hoy te compartimos una receta de sopa de pepino, siiii tal cual, como acabas de leer, vamos a preparar una exquisita sopa con pepino, que puedes degustar tanto caliente como fría.⠀ ⠀ Para evitar el amargor del pepino existen varios trucos sencillos. Entre ellos, dejarlo en remojo con sal unos minutos o bien, tras pelarlos, rallarlos con ayuda de un tenedor para hacer que las sustancias amargas que se concentran en mayor medida bajo la piel sean eliminadas.⠀ ⠀ Ingredientes:⠀ ⠀ •1 cda de mantequilla.⠀ •2 cebollas en rodajas finas.⠀ •1 ajo porro picado en rodajas.⠀ •4 pepinos en rodajas.⠀ •3 tazas de caldo de ave caliente.⠀ •1/2 taza de yogurt.⠀ •1/8 cdita de nuez moscada.⠀ •1/2 cdita de sal.⠀ •1/2 cdita de pimienta.⠀ ⠀ Instrucciones:⠀ ⠀ 1.Precalentamos una olla a fuego medio. Agregamos la mantequilla, las cebollas y el ajoporro, cocinamos hasta que cristalice.⠀ 2.Agregamos el pepino y cocinamos hasta que se torne un poco translúcido.⠀ 3.Añadimos el caldo de ave y cocinamos por 5 minutos, hasta que hierva.⠀ 4.Licuamos todos los ingredientes y colocamos el yogurt.⠀ 5.Condimentamos con un poco de nuez moscada y salpimentamos. ¡Servimos y listo!⠀ 6.Si lo deseas puedes llevar a la nevera y enfriar. Esta es la manera perfecta para servirla en días calurosos⠀ ⠀ _______________________________⠀ #Todounchef #rico #Facil #sabroso #Recetafacil #cocinero #cocinafacil #receta #yomequedoencasa #yomequedoencasacocinando