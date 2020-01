 Rica receta de ají dulce rellenos ¡Sabor a Venezuela!

View this post on Instagram

Que ricoooo el ajiiiiií dulceeeee! Y rellenos uuufffff! ¡Mmmmmmmm! Digan Yo los que saben que todo lo que tiene ají dulce sabe a Venezuela Está receta la preparamos con los Ajíes de Sarteneja que cultiva el @viveroelhorticultor. Son únicos pues tienen un sabor divino. Utilizamos carne molida para el relleno y se pueden variar con guiso de vegetales, pollo, pescado o con lo que quieran. Prueben y luego me cuentan. Ajíes Rellenos gratinados. Ingredientes: • 1 taza de ají dulce • 1 taza de carne molida condimentada. • 1 cebolla • 1 cda de ajo • 1 tomate • 100 gr de queso mozzarella • Sal y pimienta al gusto Procedimiento: 1.En una sartén preparamos un sofrito con la cebolla, el tomate y el ajo. Sazonamos al gusto. 2. Seguidamente incorporamos la carne y cocinamos hasta que quede completamente cocida. 3. Tomamos los ajíes y les cortamos la parte de arriba (dónde está el tallo de la planta), a modo de tapa, luego les retiramos las semillas y rellenamos con la carne molida. 4.Le colocamos un cuadrito de queso en la parte superior, coronamos con la tapita del mismo ají y los colocamos en una fuente refractaria. 5. Rociamos con un poquito de aceite de oliva y llevamos al horno precalentado a 200oC, en gratinador y dejamos cocinar hasta que el queso derrita y se dore el ají. 6. Retiramos, ¡Servimos y listo! _______________________________ #cocinavezolana #todounchef #Rico #Facil #sabroso #comidarica #foodie #cocinar #Cocinafacil