 Redes sociales y excelencia: receta de éxito de chefs españoles en Australia

El postre es obra y arte del chef gallego Santiago Fernández, que forma parte de la red Eat Spanish que promociona la gastronomía española en el país austral junto con otros artistas del fogón como el madrileño Rubén López, el valenciano Víctor Moya y el catalán Nacho Castell bajo la etiqueta #spanishchefsinaustralia.

Miembro de la generación de chefs mileniales llegados a Australia en la última década, Fernández es una cara conocida en el país por sus pinitos en el programa televisivo "Masterchef" y pronto será parte de la próxima campaña de "Turismo Australia".

"Cada uno tiene una filosofía diferente y una forma de aproximarse a la cocina y creo que el valor añadido es la diversidad y el aplicarlo a las diferentes cocinas", comenta a Efe Fernández, galardonado como el mejor chef de Australia Occidental en 2018.