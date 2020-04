 Recuerda tu infancia con minestrone al estilo de Todounchef

View this post on Instagram

⁣Seguramente habrán escuchado la frase "cocinar es hacer trozos de amor comestible", cuanta verdad hay en esta frase. ¿A quién no le trae recuerdos de infancia una sopa, un caldito y hasta un minestrone? Seguramente, sin haber probado bocado alguno lo que te acabo de decir te hizo viajar en el tiempo y recordar a tus mayores afectos que tanta falta nos pueden estar haciendo en estos tiempos. Por eso hoy queremos compartir contigo la receta del Minestrone al estilo TodounChef.⠀ ⠀ Esta receta esta carga de ingredientes que nos generan satisfacción como la tocienta pero si quieres disminuir la grasa saturada que aporta, puedes evitar agregarla.⠀ ⠀ Ingredientes⠀ ⠀ •2 cdas de aceite de oliva.⠀ •100 g de tocineta ahumada troceada.⠀ •1 cebolla grande doble cincelada.⠀ •1 ajo porro en rodajas.⠀ •2 ramas de célery doble cincelada.⠀ •3 dientes de ajo triturados.⠀ •80 g de auyama en cubos.⠀ •1 calabacín en cubos pequeños.⠀ •1 zanahoria en cubos pequeños.⠀ •1 papa en cubos pequeños.⠀ •80 g de coliflor troceado.⠀ •125 g de guisantes.⠀ •2 tomates en concase.⠀ •1 litro de caldo de pollo.⠀ •125 g de alubias cocidas.⠀ •100 g de queso parmesano cortado en cubos.⠀ •2 cditas de sal.⠀ •1/8 de cdita pimienta.⠀ •4 hojas de albahaca en chiffonade.⠀ •2 cditas de perejil picado finamente⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1.Precalentamos una olla a fuego medio. Vertemos el aceite, la tocineta, la cebolla, el ajoporro, el celery, el ajo y mezclamos bien.⠀ 2.Colocamos la auyama, el calabacín, la zanahoria, la papa, el coliflor, guisantes y el tomate. Cocinamos por unos minutos⠀ 3.Agregamos el caldo de pollo y las alubias. Al romper en hervor le bajamos el fuego al mínimo y le colocamos los trozos de parmesano y salpimentamos⠀ 4.Dejamos cocinar por 30 minutos.⠀ 5.Servimos, colocamos la albahaca y el perejil. ¡Y listo!⠀ ⠀ _________________________⠀ #Todounchef #rico #Facil #sabroso #Recetafacil #cocinero #cocinafacil #receta #yomequedoencasa #yomequedoencasacocinando⠀