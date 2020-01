 Recibe los Reyes Magos con una receta al estilo de Todounchef

View this post on Instagram

Tu día puede arrancar con mucho sabor y energía con esta preparacion. Hoy les traigo una receta que me encanta y que es perfecta para toda la familia.⠀ Seguramente tienes en casa salchichas y huevos, así que no hay excusa para preparar estos Huevos con guiso de salchicha ¿A quién ya se le hizo agua a la boca? Por cierto, esta reveta lleva entre sus ingredientes un toque de picante que se lo da el jalapeño , nosotros usamos los de @viveroelhorticultor y el sabor que da es una delicia.⠀ ⠀ Ingredientes: •1 cda de mantequilla ⠀ •Sal al gusto. ⠀⠀ •Pimienta al gusto. ⠀ •2 huevos. ⠀⠀ •1 cdita de aceite. ⠀ •1 salchicha en rodajas. ⠀⠀ •1/4 cebolla doble cincelada. ⠀ •1 Jalapeño finamente picado. •2 cdas puré de tomate ⠀ Instrucciones: ⠀ Para el Guiso de salchicha:⠀ 1.Precalentamos una sartén a fuego medio, agregamos el aceite, la tocineta y luego la cebolla y cocinamos hasta que cristalice. 2.Posteriormente agre⠀ gamos el jalapeño, la salchicha y cocinamos por 2 minutos. ⠀ 3.Luego añadimos el puré de tomate y salpimentamos. Reservamos.⠀ ⠀⠀ Para los Huevos:⠀ 1.Cascamos los huevos en un bol y salpimentamos. 2.Precalentamos una sartén a fuego medio, agregamos la mantequilla y añadimos los huevos revueltos, dejamos que se haga una tortilla. 3.Volteamos y una vez que se haya cocido colocamos el guiso de salchicha y doblamos a la mitad. ¡Servimos y listo! ⠀ ⠀ ___________________________⠀ #Rico #Facil #Rapido #receta #recetafacil #comidarica #foodie #food #cocina #cocinar #salchichas #guiso #comidacaseramexicana