 Recetas saludables: Ideas de Todounchef para toda la semana

View this post on Instagram

RECETAS DEL VIERNES PESCADO CON CROCANTE PEREJIL Ingredientes: ● 1 filet de corvina ● 1 cebolla cortada en plumas ● 1/2 pimientos ● 2 ají dulces ● 1/4 taza tomates cherry picados por la mitad ● 1 tallo ajo porro picado en ruedas ● 1 cebollín ● 1/2 tallo celery ● 3 champiñones ● 1 taza casabe ● Perejil rizado ● Limón ● Queso parmesano Preparación: 1. Sazonamos nuestros filet de corvina, colocamos 1 cda de aceite en el sartén y cocinamos ligeramente por ambas caras hasta dorar. Reservamos. 2. En la misma sartén agregamos los pimientos, los ajíes, los tomates, el ajo porro y el cebollín, salteamos. 3. Colocamos el celery, sazonamos con sal gruesa, agregamos los champiñones, seguimos salteando. 4. agregamos perejil rizado, queso parmesano, y ralladura de limón 5. Colocamos a la corvina los vegetales y cubrimos con el polvo de casabe. 6. Llevamos al horno a 180 grados en broil. Hasta dorar, ¡servimos y listo! TEMPURA DE VEGETALES Ingredientes: ● 1 huevo ● 1 taza de soda ● 1 cda de ginebra ● 1 taza de harina de trigo ● 1/4 de taza de fécula de maíz ● Vegetales de tu preferencia ● Aceite para freír Preparación: 1. En un bol batimos un huevo hasta espumar, agregamos 1 taza de soda fría, 1 cda de ginebra, 1 taza de harina de trigo y ¼ taza de fécula de maíz, mezclamos. 2. Agregamos ½ cdta de jengibre y ¼ de paprika, mezclamos todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea. 3. Añadimos sal con hierbas, removemos e introducimos los vegetales poco a poco y freímos en suficiente aceite hasta dorar. ¡Servimos y listo! TATAKI DE ATÚN 1. Salpimentamos los lomos de atún, glaseamos con 2 cdas de miel. 2. En una bandeja colocamos 2 cdas de sésamo blanco y negro, 1 cda de semillas de chía y 1 cdta de amapola, pasamos nuestros lomos por las semillas. 3. En una sartén a fuego medio bajo con 1 cdta de aceite de oliva cocinamos 1 minuto por cada lado. Reservamos y llevamos a la nevera por 30 minutos. 4. Preparamos una salsa con ½ taza de zanahorias sancochadas, 1 cda de jengibre, 1 cda de aceite de oliva, 3 cdas de yogurt, 1 cda de sriracha y procesamos hasta emulsionar, agregamos 1/8 cdta de sal. ¡Servimos y listo! #todounchef #rico #facil #receta #rapido #cocina