 Receta especial para que consientas a tu pareja en San Valentín

⁣Aprovechando que ya se acerca el Día de los Enamorados, te traemos una receta que funciona muy bien para un brunch o desayuno para que consientas a tu pareja este próximo 14 de febrero. Los huevos Benedictinos o Benedict son un plato muy sencillo de preparar pero delicioso y consiste tradicionalmente en dos mitades de muffins cubiertos con jamón, tocineta, huevos escalfados y la popular salsa holandesa, sin embargo, te traemos una opción aún más rica Sí te animas a prepararlos, cuéntanos cómo te fue, estamos seguros que te lucirás ese día.⠀ ⠀ Ingredientes:⠀ ⠀ •2 cdas de mantequilla.⠀ •2 muffin inglés.⠀ •4 lonjas de salmón ahumado.⠀ •4 huevos.⠀ •3 cdita de vinagre.⠀ •4 tazas de agua.⠀ •1 taza de salsa holandesa.⠀ •1/8 cdita de sal.⠀ •1/8 cdita de pimienta.⠀ ⠀ Instrucciones:⠀ ⠀ 1. Cortamos los muffin en dos partes horizontales y enmantequillamos y tostamos cada rebanada. Coronamos con la rebanada de salmón.⠀ 2. Colocamos las 4 tazas de agua en una olla y dejamos que llegue a punto de ebullición.⠀ 3. Al llegar a ebullición, bajamos a fuego medio y agregamos el vinagre.⠀ 4. Dejamos hervir a fuego bajo.⠀ 5. Cascamos los huevos uno a uno colocándolos en una taza.⠀ 6. Los vamos echando con cuidado en el agua avinagrada de dos en dos.⠀ 7. Cocinamos por 2-3 minutos (hasta que la clara este firme, mas no dura).⠀ 8. Retiramos con cuidado con la ayuda de una espumadera, dejando escurrir bien.⠀ 9. Servimos el huevo sobre el pan. Bañamos ambos con la salsa holandesa y ¡Servimos y listo!⠀ ⠀ ⠀ __________________________________⠀ #Todounchef #rico #Facil #sabroso #Recetafacil #cocinero #cocinafacil #recetassaludables