 Receta de los auténticos ñoquis ¡Muy fácil!

View this post on Instagram

Los ñoquis son un plato que se ha internacionalizado por su delicioso sabor. Es una comida muy reconfortante y rendidora. En esta oportunidad te voy a enseñar a prepararlos usando yuca o mandioca, ideal para #celiacos Como acompañante nos vamos con una rica salsa de queso azul. Ingredientes: Para los Ñoquis • 2 tazas de mandioca o yuca en puré • 1 cdita de sal • 1 cdita de pimienta • 1 cda de Aceite • 2 cdas de mantequilla • 100 g de queso blanco • 1 huevo • 2 tazas de maicena Para la salsa de queso azul • 300 g de crema de leche • 80 g de queso azul cortado en trozos pequeños • 1/4 taza de cebolla doble cincelada • 1/8 cdita de pimienta blanca • 1 cdita de perejil • 1/8 cdita de ajo en polvo • Aceite suficiente para freír Procedimiento: 1. Agregamos en un bol el puré caliente, salpimentamos y agregamos el aceite, la mantequilla, el queso blanco y mezclamos bien todos los ingredientes 2. Añadimos el huevo y mezclamos. 3. Agregamos la mitad del almidón de maíz o maicena, mezclamos y dejamos reposar para que absorba la mezcla y empiece a enfriar. 4. Mientras dejamos reposarla mezcla, realizamos la salsa. 5. Precalentamos una sartén a fuego medio bajo y agregamos el aceite, la cebolla y sofreímos. 6. Agregamos, la crema de leche, el queso azul, el ajo en polvo, cuando se haya fusionado el queso con la crema de leche, retiramos del fuego, agregamos el perejil, agregamos la pimienta blanca, rectificamos sal y removemos. Reservamos. 7. En el bol donde estaba el puré, agregamos el resto del almidón de maíz o maicena poco a poco y amasamos. 8. Enharinamos una superficie, untamos nuestras manos con la maicena, formamos los bastones para ir cortando los ñoquis y con un tenedor los marcamos. 9. En una olla con abundante agua caliente, agregamos la sal y hervimos los ñoquis. Cuando suban a la superficie dejamos hervir un poco más retiramos con una espumadera, llevamos directamente a la salsa y removemos. ¡Servimos y listo! ____________________________________________ #Todounchef #cocina #receta #rico #rapido #sabroso #almuerzo #cena #familia #vzla #yummy #glutenfree #singluten #cocinero