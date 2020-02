 Prepara un tradicional caldo de pollo con papas ¡Ideal para el resfriado!

View this post on Instagram

⁣⁣¿Quién por aquí es de esas personas que les encanta un caldito de pollo con papas?Creo que imposible decirle que no a un caldito de esos versátiles, que ayuda a subir la energía durante un resfriado, o a pasar los estragos de una noche de copas, o cuando el estomago no esta del todo bien, en fin, esta receta es un imbatible en la cocina, lo mejor es que con pocos ingredientes y poco tiempo puedes preparar una comida reconfortante.⠀ ⠀ Ingredientes:⠀ ⠀ •1 litro de caldo de pollo.⠀ •2 pechugas de pollo cocida y cortada en 4.⠀ •1 cebollín cortado en finas rodajas.⠀ •1 cdita de pasta de ajo.⠀ •1 cdita de comino en polvo.⠀ •4 papas peladas y cortadas en cubos.⠀ •8 papines pelados y cortados en cubos.⠀ •2 cditas sal.⠀ •1/2 cdita de pimienta.⠀ •1 manojo de cilantro finamente picado.⠀ ⠀ Instrucciones:⠀ ⠀ 1.Colocamos el caldo a hervir en una olla grande a fuego medio alto, junto con el pollo, cebollín, ajo y comino.⠀ 2.Agregamos las papas y salpimentamos.⠀ 3.Dejamos cocinar por otros 30 minutos, o hasta que las papas estén blandas.⠀ 4.Agregamos a cilantro picado, ¡Servimos y listo!