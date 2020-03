  Prepara con tu familia un delicioso pastel de cerdo con chile rojo

View this post on Instagram

⁣Estar en casa puede significar tener mucho tiempo libre pero a veces queremos evitar pasar tanto tiempo en la cocina y es cuando necesitamos preparaciones prácticas donde no haya que hacer platos tan elaborados sino todo en una cazuela y a comer delicioso, por eso hemos querido compartir contigo esta receta de pastel de cerdo con chile rojo que además de cumplir con las características anteriores, hace que tus papilas gustativas se despierten gracias al picantico del chile.⠀ ⠀ Ingredientes⠀ ⠀ •2 tazas de agua caliente.⠀ •10 dientes de ajo.⠀ •2 cditas de canela molida.⠀ •1/2 cdita de orégano seco.⠀ •1/4 cdita de pimienta negra molida.⠀ •2 cditas de sal⠀ •4 tazas de zumo de manzana.⠀ •2 tazas de caldo de pollo.⠀ •1 kg de lomo de cerdo sin hueso en trozos grandes.⠀ •1 kg de harina de maíz, hacemos la masa siguiendo las instrucciones del empaque, luego la dividimos en dos partes⠀ •1 taza pico de gallo⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1.Añadimos a la licuadora el agua, el ajo, los chiles, la canela, el orégano y salpimentamos. Licuamos a alta velocidad hasta que este lisa la salsa. Pasamos la mezcla a una olla, colando la salsa, presionando y escurriendo el líquido.⠀ 2.Añadimos el jugo, el caldo y el cerdo a la olla. Calentamos a fuego alto hasta que hierva. Tapamos y cocinamos a fuego bajo hasta que el cerdo esté cocido.⠀ 3.Precalentamos el horno a 180° C.⠀ 4.Transferimos el cerdo a un tazón y dejamos que se enfríe. Hervimos la salsa por 20 minutos o hasta que se reduzca a la mitad.⠀ 5.Desmenuzamos el cerdo y lo regresamos a la salsa. Cocinamos sin la tapa por 20 minutos o hasta que la salsa se reduzca y cubra al cerdo. Retiramos del fuego.⠀ 6.Esparcimos la mitad de la masa en una bandeja de hornear profunda. Distribuimos el relleno del cerdo sobre la masa.⠀ 7.Se va estirando la masa sobre un papel film y luego se voltea encima del cerdo hasta cubrir⠀ 8.Horneamos de 30 a 40 minutos o hasta que cuando se inserta un palito de madera en la masa de maíz y salga limpio.⠀ 9.Dejamos reposar unos 10 minutos. Coronar con el pico de gallo. ¡Servimos y listo!