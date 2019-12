 Prepara como Todounchef un delicioso ponche crema, sabor a Navidad

View this post on Instagram

Hoy quiero compartir una receta muy especial con ustedes . Es la del ponche crema que preparo en casa, inspirado en el que nos preparaba mi abuela Raquel para #Navidad. Es el tradicional, cremoso y auténtico ponche, el cual estoy seguro que cuando lo preparen, más de uno se va a emocionar con su sabor... Ingredientes:⠀ ⠀ ⠀ • 750 ML de leche completa • 8 yemas de huevo • 1 conchita de limón • 1 cdta de vainilla • 3/4 taza de azúcar refinado • 1 cda de maizina americana •1 taza de @ronsantateresa (mitad blanco y mitad gran reserva)⠀ ⠀ .. Procedimiento: 1. En una olla a fuego medio, calentamos la leche junto con el azúcar y vainilla. Mientras vamos removiendo hasta que empiece a soltar vapor (No debe hervir) y bajamos el fuego 2. En un bol, agregamos las yemas y con un batidor manual eléctrico Frigilux batimos a velocidad media baja, hasta que duplique el tamaño y tenga una textura cremosa de color blancuzco 3. A este bol, le vertemos un cuarto de taza (un cucharón) de la leche caliente mientras vamos batiendo. Una vez homogenice, repetimos el procedimiento un par de veces más, hasta que sintamos que las yemas y la leche estén calientes 4. Ahora pasamos está preparación a la olla con el resto de la leche 5. Le colocamos la conchita de limón, subimos la temperatura a fuego medio y vamos revolviendo constantemente hasta que espece 6. Si lo deseas más denso, agrega la maizina previamente mezclada con dos cucharadas de leche fría 7. Retiramos del fuego, dejamos que baje la temperatura, le sacamos la conchita de limón y guardamos la preparación en la nevera hasta el día siguiente 8. Retiramos de la nevera y mientras lo batimos a baja temperatura le vamos vertiendo el ron, hasta homogenizar completamente 9. Envasamosen una botella esterilizada y refrigeramos. ¡Servimos y listo! En Latinoamérica está receta tiene diferentes nombres y sabores, solo debes sustituir el ron por tequila, pisco, aguardiente, whisky o el alcohol de tu preferencia para personalizarlo. PD: Este ponche es la receta secreta... No en vano mi nombre es Merlín Gessen jajajajaja ____________________ #TodoUnChef #recetas #postres #chef #cocina #ponchecrema @frigiluxvenezuela