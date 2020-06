 Prepara algo diferente: Sándwich sudafricano,al estilo de Todounchef

View this post on Instagram

A todos nos encanta un buen sandwich y si además es rapido, fácil y sabroso aún más, por eso te traemos la receta del Gatsby un sándwich sudafricano, muy popular en la provicia del Cabo Occidental y que usualmente es elaborado con un pan de 1 pie de longitud picado en cuatro pedazos, ideal para compartir. Ingredientes: Para la salsa piri piri: • 125 ml zumo de limón natural • 5 dientes de ajo • 1 cdita sal • 1 cda perejil • 2 cda cilantro picado • 2 cda chile rojo picado • 125 ml aceite de oliva Para el sándwich: • ¼ cda aceite de canola • 6 unidades de mortadela rebanadas o embutido de tu preferencia • 1 pan de costra • 1/3 taza de salsa piri piri o al gusto • ½ taza lechuga finamente picada • 2 tazas papas fritas gruesas • 1/3 taza salsa de tomate Procedimiento: Para la salsa piri piri: 1. Metemos todos los ingredientes, menos el aceite de oliva, en la batidora. 2. Agregamos poco a poco el aceite mientras batimos, hasta que quede una salsa fina y suave al paladar. 3. Conservamos en un pote hermético, lo cerramos y dejamos reposar a temperatura ambiente unas 24 horas. Un recipiente o pote es hermético cuando se cierra de tal manera que no deja entrar ni salir ningún elemento líquido, sólido o gaseoso, ni siquiera el aire, de esta forma permite una perfecta conservación de la comida. Para el sándwich: 1. Precalentamos una sartén a fuego medio-alto. Vertemos el aceite. Cocinamos la mortadela, dándoles vuelta y vuelta hasta que se doren. Retiramos del fuego y reservamos. 2. Abrimos el pan a la mitad y en la parte inferior colocamos salsa piri piri, la mortadela y la lechuga. Cubrimos con papas fritas y salsa de tomate ¡Servimos y listo!