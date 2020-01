 Postre ideal para recibir a los Reyes Magos

View this post on Instagram

Un postre ideal para la noche de #Navidad: Tarta de chocolate blanco con fresas y moras _____________________ Ingredientes: • 120 grs de chocolate blanco troceado • 120 gr de queso crema • 3 huevos enteros • 15 grs azúcar pulverizada • 1 taza de fresas • 1 taza de moras • 2 cdas de azúcar • ½ limón • ¼ de taza de agua • 1 cda de maicenena diluida en una cda de agua _____________________ Preparación: La preparación la pueden buscar en nuestra cuenta en Facebook. Es muy larga y no cabe aquí _____________________ #TodoUnChef #recetas #postres #chef #cocina