 Pollo al horno con limón ¡Perfecta y ligera receta!

⁣Levanten las manos los que aún siguen firmes con sus propósitos de año nuevo a pesar de que ya estamos en Febrero. ⠀ ⠀ Si fuiste de los que levanto la mano y estás cuidando lo que comes, esta receta es para ti, pero si no estás a dieta y te gusta comer rico, también es para ti. Este pollo al horno con limón es perfecto porque además de ser delicioso es muy ligero. ⠀ ⠀ Como tip, te recomendamos quitarle la piel del pollo, ya que eliminas 130 calorías y 15 gramos de grasa por pechuga. Un dato para tomar en cuenta si buscas perder peso. ¿Viste como te cuidamos?⠀ ⠀ Ingredientes:⠀ ⠀ •4 muslos.⠀ •1/4 cdita de pimienta negra recién molida.⠀ •3 dientes de ajo pelados.⠀ •1 cdita de sal.⠀ •2 ramas perejil fresco.⠀ •1 zumo de limón.⠀ •1 cda aceite de oliva.⠀ •2 hojas de laurel.⠀ •1 limón en supremas.⠀ •1 cdita de romero fresco.⠀ •1 cdita de tomillo fresco.⠀ •1/4 taza de vino blanco.⠀ ⠀ Instrucciones:⠀ ⠀ 1.Precalentamos el horno a 200ºC⠀ 2.En una tabla, condimentamos el pollo con la pimienta negra.⠀ 3.Trituramos en un mortero el ajo, la sal y el perejil. Esparcimos la mezcla por la carne del pollo.⠀ 4.En una bandeja refractaria, colocamos los muslos con la parte más carnosa hacia abajo, lo bañamos con el zumo de limón añadimos por encima el aceite. Llevamos al horno.⠀ 5.A los 10 minutos de estar en el horno, damos la vuelta al pollo, lo bañamos con su jugo y condimentamos con el romero y el tomillo.⠀ 6.Luego, de 5 minutos más tarde añadimos las hojas de laurel y las supremas de limón y el vino blanco. Mantenemos en el horno 20 minutos más o hasta que estén bien cocidos los muslos.⠀ 7.Servimos con papas salteadas, ensalada y ¡Listo!