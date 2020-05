 Pechuga de pollo tres quesos ¡Receta a la que no te resistirás!

View this post on Instagram

⁣Esta preparación con tan solo ver la foto ya provoca, es que no hay manera de resistirse a la combinación de quesos mozzarella, gouda y azul. Por cierto, ¿Cuál de estos tres quesos es tu preferido?. Para no desviarnos del tema, la receta de hoy es una pechuga de pollo a los tres quesos, créanme cuando les digo que es absolutamente deliciosa.⠀ ⠀ Como nosotros siempre pensamos en las personas que cuidan mucho su alimentación, si deseas una preparación con menor aporte de grasas, utiliza queso tales como la mozzarella, queso de cabra y ricotta, también queda deliciosa.⠀ ⠀ Ingredientes ⠀ ⠀ •4 milanesa de pollo.⠀ •2 cdita de sal.⠀ •1/2 cdita de pimienta.⠀ •2 cdas de aceite.⠀ •1 taza de salsa de tomate.⠀ •30 g queso azul desmenuzado.⠀ •150 g queso mozzarella rallado⠀ •30 g queso azul desmenuzado⠀ •30 g queso gouda rallado.⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1. Salpimentamos las pechugas.⠀ 2. Calentamos una sartén a fuego medio, vertemos el aceite, cocinamos las pechugas hasta que estén doradas por ambos lados.⠀ 3. Colocamos la salsa de tomate, el orégano y cocinamos por un par de minutos.⠀ 4. Agregamos los quesos por encima y cocinamos a fuego bajo hasta que se fundan. ¡Servimos y listo!