 Pechuga de pollo en salsa de yogurt ¡Divina!

Pechuga de pollo en salsa de yogurt . Cuidar nuestra salud es muy importante y una manera muy efectiva es a través de nuestra dieta. Es importante saber que no debemos sacrificar sabor para comer saludable . Esta receta está inspirada en la dieta mediterránea y comerla es una divinidad. Te lo garantizo. Se prepara muy rápido y la marinada le da un gusto que hace te hará vibrar.Ingredientes: 400 gramos de pechuga de pollo Para la marinada: 3 cdas de aceite de oliva 1 cda de limon 1 cdta de ajo rostizado (puede ser en polvo) 1 cdta de Paprika 1 cdta de Comino 1 cdta de Romero 1 pisca se Pimienta 1 pisca de sal Para la Salsa: 1/2 taza de yogurt griego 1 cda de queso crema 1 cda de Limón 1 cda de Ajo en polvo 1 pisca de Sal y pimienta 1. En un bol mezclamos los ingredientes de la marinada con el pollo. Tapamos y dejamos en la nevera por lo menos media hora. Este procedimiento se puede hacer la noche anterior y el sabor es mucho más complejo. 2. Cocinamos la pechuga en una sartén a fuego medio alto, retiramos. 3. Servimos sobre una ensalada de mixturas de lechugas frescas del @viveroelhorticultor, con tomate y pepino. 4. Mezclamos los ingredientes de la salsa, bañamos el pollo y listo