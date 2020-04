 Pastel de papas ¡Sin complicaciones y muy rica cena!

View this post on Instagram

Este pastel de papas con atún y cebollas es ideal para preparar en la cena. De verdad lo recomiendo uno de los favoritos. Por cierto, el vídeo de cómo se hace está receta está en nuestra cuenta de YouTube. Link en la bio. Ingredientes: • 2 cdas aceite • 1 cebolla doble cincelada • 1 diente ajo triturado • 180 g papas en rodajas • 1 cda perejil finamente picado • 1 cdita sal • 1/2 cdita pimienta • 2 huevos medianos • 2 clara de huevo • 2 latas atún al natural Instrucciones: 1. Precalentamos el horno a 180ºC 2. Sancochamos las papas en una olla con abundante agua. 3. Precalentamos una sartén y sofreímos la cebolla el diente de ajo hasta dorar. 4. Cuando la papa esté cocida la trituramos hasta obtener un puré grueso. Le agregamos la cebolla y el ajo 5. Añadimos el perejil, salpimentamos y reservamos. 6. Batimos en un bol los huevos y las claras. Agregamos el puré y el atún escurrido. Mezclamos bien para que se integre todo. 7. Vertemos la mezcla en una fuente e introducimos en el horno durante 30 minutos. Usamos el envase rojo para horno 8. Gratinamos durante 5 minutos o hasta que empiecen a dorarse. 9. Sacamos del horno ¡Servimos y listo! ___________________________ #todounchef #rico #facil #sabroso #comidarica #cocinafacil #foodie #cocinero #comida #atun #papas #quédateencasa