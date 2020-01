 Pastel de papa, atún y cebolla: Una opción para cualquier ocasión

View this post on Instagram

Este pastel de papa con atún y cebolla es una opción muy sencilla y deliciosa para preparar estos días de #semanasanta ___________________________ Ingredientes: • 2 cdas de Aceite • 180 g de papas en rodajas • 1 cebolla doble cincelada • 1 diente de ajo triturado • 1 cda de perejil finamente picado • 1 cdita de sal • 1/2 cdita de pimienta • 2 huevos medianos • 2 clara de huevo • 2 latas de atún al natural ____________________________ Preparación: 1. Precalentamos el horno a 180ºC 2. Sancochamos las papas en una olla con abundante agua. 3. Precalentamos una sartén y sofreímos la cebolla y el diente de ajo hasta dorar. 4. Cuando la papa esté cocida la trituramos hasta obtener un puré grueso. Le agregamos la cebolla y el ajo. 5. Añadimos el perejil, salpimentamos y reservamos. 6. Batimos en un bol los huevos y las claras. Agregamos el puré y el atún escurrido. Mezclamos bien para que se integre todo. 7. Vertemos la mezcla en una fuente refractaria e introducimos en el horno durante 30 minutos. 8. Gratinamos durante 5 minutos o hasta que empiecen a dorarse. 9. Sacamos del horno. ¡Servimos y listo! ___________________________ #TodoUnChef #chef #recetas #recipe#cheflife #cocina #cocinafacil