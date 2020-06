 Pasta gratinada al horno ¡Un plato lleno de sabor!

View this post on Instagram

Tenia días queriendo hacer una pasta gratinada. Y es que con un plato así uno puede viajar en el tiempo y recordar momentos muy felices. Desde siempre me ha encantado todo lo gratinado, desde una coliflor hasta el pasticho. No sé a ustedes, pero el quemadito crujiente del queso es la gloria jajajaja. Bueno, aquí les dejo la receta para que también la preparen y disfrutes mucho comiendola con su familia. Recuerda deslizar y guardar la receta. Es muy fácil de hacer, así que nada te detenga en preparar está sabrosura. . Ingredientes: 2 cdas de mantequilla 2 cebollas cortadas finamente un tallo de ajo porro cortado finamente 1 cucharadita de sal 1 pisca de pimienta 2 tazas de leche 1 cucharadita de hierbas francesas 1 taza de queso mozzarella rallado 1/4 de taza de queso mozzarella rallado adicional 1/4 taza de queso parmesano rallado 1 cucharada de maicena 400gr de pasta corta cocida . Procedimiento: 1.- En una sartén a fuego medio añadimos la mantequilla y sofreímos la cebolla y el ajo porro hasta que estén traslúcidos. 2.- Salpimentamos, vertemos la leche las hierbas francesas y dejamos infusionar por siete minutos a fuego bajo. 3.- Mezclamos el queso con la maicena, lo agregamos a la leche, subimos el fuego a medio, mientras revolvemos hasta que espese. 4.- Juntamos la pasta con la salsa, pasamos la preparación aun envase refractario, coronamos con un poco más de queso mozzarella y parmesano y llevamos al horno por 15 minutos,a 220 grados celsius en gratinador, hasta que doré. 5.- Servimos y listo . Sin complicaciones tenemos un plato divino que a todos les va a encantar