 Pasapalos rápidos y deliciosos, al estilo de Todounchef

PASAPALOS RÁPIDOS. MILHOJAS DE CAMARONES Ingredientes: • 2 cdas de mayonesa • ½ cdta de sriracha • 1 limón • Pan de molde integral • Camarones Procedimiento 1. En un bol agregamos la mayonesa, la Sriracha (picante), vertemos el jugo de limón y añadimos el jengibre, mezclamos hasta obtener una salsa homogénea. Reservamos. 2. Retiramos los bordes del pan de molde y untamos 2 tapas con la crema, ensamblamos y aplanamos con un rodillo. 3. Cortamos la milhojas de pan a la mitad y hacemos cuadritos. Colocamos en la base más salsa, decoramos con lechuga y coronamos con 1 camarón y un poco más de salsa, bañamos con semillas de sésamo y de cilantro. ¡Servimos y listo! ROLL, WRAPS DE POLLO Ingredientes • Tortillas de trigo • Espinaca • Zanahoria • Aguacate • Pollo desmechado previamente cocido • Queso crema • Cebollín Procedimiento 1. Tomamos una tortilla de trigo y le colocamos espinaca, zanahoria, aguacate y el pollo mechado. Untamos con queso crema, le colocamos hojas de cebollín y enrollamos, colocamos a lo largo 5 palillos y hacemos cortes entre cada uno. ¡Servimos y listo! EMPANADITAS EN PAN DE MOLDE Ingredientes: • 6 Pan de molde • 120 gramos jamón • 120 gramos queso • 1 huevo • Aceite Procedimiento: 1. Tomamos un pan de molde, le quitamos los bordes y lo aplanamos con un rodillo, rellenamos con jamón y queso, remojamos los bordes con agua, cerramos a modo de sobre presionando los bordes. Reservamos. 2. Batimos 1 huevo y en el sumergimos las empanaditas. 3. En una olla agregamos el aceite y esperamos que caliente. Freímos hasta dorar. ¡Servimos y listo! CROQUETAS DE PAPA Y QUESO En un bol agregamos 2 tazas de puré de papa amarilla, ¼ de taza de harina de maíz, ¼ taza de queso de nuestra preferencia, 1 cda de ajo en polvo, ½ cdta de pepperoncini, ¼ cdta de comino y ¼ cdta de comino, amasamos. 2. Untamos con un poco de aceite nuestras manos y hacemos las mini croquetas. 3. Diluimos 2 cdas de fécula de maíz en ¼ taza de agua, sumergimos las mini croquetas por la mezcla y pasamos por pan rallado. 4. Las compactamos y freímos en suficiente aceite caliente hasta dorar. ¡Servimos y listo! #todounchef #receta #rico #Ñam #Facil #sabroso #comer