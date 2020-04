 ¡No desperdicies comida! Prepara unas crocantes conchas de papa

View this post on Instagram

Se que les he hablado de estas conchitas de papa ya, pero es que son muy rápidas, fáciles de hacer y quedan super sabrosas. Hoy estoy haciendo unas papas en finas hierbas y estoy aprovechando todo. Al pelar las papas, me quedé con las conchitas de aquellas que no estaban verdes. Les puse una cucharadita de aceite de oliva, sal con ajo en polvo y un toque de cebolla en polvo. Las mezclé muy bien y las cociné en el air fryer a la máxima temperatura por unos 12 minutos, removiendo un par de veces en el proceso hasta verlas doraditas. Quedan super crocantes, saladitas y pueden ser un snack para la tarde mientras ven #lacasadepapel jajajaja. Recuerden #quédateencasa, compartan en familia y vivan la cocina como #TodoUnChef Los quiero