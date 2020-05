 Milanesa a la napolitana: Sabroso platillo para disfrutar el fin de semana

View this post on Instagram

⁣⁣¿Ya viste la foto? Antes de que continúes leyendo ve primero la foto... Aja, seguro se te hizo agua la boca, es que este plato que se ve sencillo es delicioso, para un almuerzo de fin de semana es perfecto además que a los chamos les encanta, es una milanesa a la napolitana.⠀ ⠀ La receta lleva 2 huevos batidos, toma en cuenta que un huevo mediano batido alcanza para 2 filetes. Puedes agregarle un poquito de soda o cerveza a la mezcla para darle un toque de sabor. ¡Ponte creativo, para que veas puras sonrisas en tu mesa al probar este plato!⠀ ⠀ Ingredientes⠀ ⠀ •4 filetes de res cortados de un centímetro de grosor.⠀ •2 cdita de sal⠀ •1/8 cdita de pimienta.⠀ •1/4 cdita de orégano.⠀ •2 huevos batidos.⠀ •1 1/2 taza de pan rallado.⠀ •Aceite suficiente para freír⠀ •1 taza de salsa de tomate.⠀ •4 lonjas de jamón de pavo.⠀ •4 lonjas de queso mozzarella.⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1.Precalentamos el horno a 180 °C⠀ 2.Condimentamos la carne con el orégano y salpimentamos.⠀ 3.Rebozamos y pasamos por el huevo batido, el pan, nuevamente huevo y luego pan otra vez. Reservamos.⠀ 4.Precalentamos una sartén a fuego medio con el aceite.⠀ 5.Freímos las milanesas. Cuando estén doradas por ambos lados, retiramos y colocamos sobre papel absorbente, para quitar exceso de grasa.⠀ 6.Pasamos las milanesas en una bandeja para hornear, las bañamos con la salsa de tomate y les colocamos encima a cada una, una lonja de jamón y otra de queso.⠀ 7.Horneamos durante 5 minutos. ¡Servimos y listo!⠀ ⠀ ________________________________⠀ #Todounchef #rico #Facil #sabroso #Recetafacil #cocinero #cocinafacil #receta #yomequedoencasa #yomequedoencasacocinando⠀