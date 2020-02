 Merienda sano y delicioso con torta de zanahoria

View this post on Instagram

Hoy @carmenpedriquez nos pidió una receta para torta de zanahoria y que casualidad que justamente hoy tenemos una reunión familiar para celebrar el nacimiento de San Nicolas. Así que se las dejo aquí para que todos puedan hacerla y disfrutar en familia. Está torta tiene un sabor increíble. El secreto está en usar la ralladura de naranja a pesar de ser una torta de zanahoria Espero la disfruten tanto como nosotros. ⠀ Ingredientes: ⁣ • 1 ¼ taza y 1 cda harina de trigo⁣ ⁣ • ½ taza azúcar ⁣ • ¼ taza azúcar moreno ⁣ • 1 cdita bicarbonato de sodio⁣ • 2 cdita canela en polvo⁣ • ½ cdita sal ⁣ • ¼ cdita nuez moscada ⁣ • ¾ taza aceite vegetal ⁣ • 2 huevos ⁣ • 1 cda extracto de vainilla ⁣ • 1 cdita ralladura de naranja rallada⁣ • 1 ½ tazas de zanahorias ralladas ⁣ • ½ taza de pasas Instrucciones: 1. Precalentamos el horno a 170 °C 2. Cubrimos con aceite o mantequilla los bordes y fondo de nuestro molde para hornear y cubrimos con harina de trigo. Reservamos. 3. En un bol, mezclamos las zanahorias, las pasas con la cucharada de harina de trigo hasta que todas estén cubiertas.⠀ 4. En otro bol grande mezclamos todos los ingredientes restantes hasta que estén bien combinados. Luego agregamos las zanahorias y las pasas a la mezcla y combinamos hasta que estén bien incorporadas. 5. Vertemos la mezcla en el molde para hornear enharinado previamente y horneamos durante unos 30 minutos o hasta que un palillo o cuchillo insertado en el centro salga limpio. 6. Cuando la torta esté lista, la retiramos del horno, dejamos enfriar completamente sobre una rejilla. Desmoldamos, picamos un pedazo ¡Servimos y listo! _______________________________________ #postres #todounchef #Rico #Facil #sabroso #comidarica #foodie #cocinar #Cocinafacil