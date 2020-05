 ¡Mayo el mes de las Madres! Consiente con un muslo de pavo en salsa

View this post on Instagram

⁣Esperamos todas las madres hayan pasado un día muy especial, en compañía de sus seres queridos; de parte de todo el equipo de @todounchef les envíamos un gran abrazo.⠀ ⠀ Hoy les traemos una receta donde el protagonista es el pavo, una muy buena opción para variar un poco en la cocina. Esta receta es muslo de pavo salsa BBQ y queda deliciosa.⠀ ⠀ Por cierto, si lo servimos con un buen pedazo de pan y un poco de puré de papas o de arroz blanco cocido e incluso con unas papas fritas este pavo en salsa bbq se convertirá en el plato perfecto para tomar en las comidas con tus familiares o amigos luego de la cuarentena, así que tenla siempre a la mano.⠀ ⠀ ⠀ Ingredientes⠀ ⠀ •125 ml de zumo de naranja natural.⠀ •25 g de salsa BBQ.⠀ •1 cdita de sal.⠀ •1/4 cdita de pimienta negra recién molida.⠀ •1/4 cdita de pimentón en polvo.⠀ •2 muslos de pavo.⠀ •2 cdas de mantequilla.⠀ •1 diente de ajo pelado y laminado.⠀ •1 cebolla pequeña, doble cincelada.⠀ •1/4 taza de vino blanco.⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1.Mezclamos en un bol el zumo de naranja, la salsa bbq, la sal, la pimienta y el pimentón. Revolvemos todo hasta conseguir una mezcla homogénea.⠀ 2.En un envase refractario, bañamos los muslos de pavo. Tapamos con envoltura plástica y dejamos reposar al menos una hora en el refrigerador. A los 30 minutos, damos vuelta para que los muslos se impregnen de la marinada.⠀ 3.Precalentamos el horno a 200° C⠀ 4.Precalentamos la grilla a temperatura alta⠀ 5.Calentamos una sartén a fuego medio, colocamos la mantequilla, cuando esté derretida añadimos la cebolla y luego el ajo. Salpimentamos y cocinamos durante unos minutos hasta que la cebolla se cristalice. Agregamos el vino blanco y dejamos cocinar un par de minutos. Retiramos del fuego y reservamos.⠀ 6.Sellamos los muslos de pavo en la grilla.⠀ 7.Una vez queden bien marcados los muslos por el grill, los colocamos la misma bandeja refractaria, añadimos el sofrito. Llevamos al horno y dejamos que se cocine por 45 minutos. ¡Servimos y listo!⠀ ⠀ ________________________________⠀ #Todounchef #rico #Facil #sabroso #Recetafacil #cocinero #cocinafacil #receta #yomequedoencasa #yomequedoencasacocinando⠀