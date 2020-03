 Maíz dulce al siguiente nivel, al estilo de Todounchef

View this post on Instagram

Maíz dulce al siguiente nivel De niño, siempre me gustó el maíz dulce, ese que es muy jugoso, que cuando lo muerdes, la boca se llena de sabor mmmmmm... Con mantequilla es delicioso, sin embargo, para llevar la experiencia al siguiente nivel nos inventamos tres maneras diferentes muy fáciles, rápidas y sabrosas, a modo de toppins, que los harán explosivos. Estoy seguro, que con estas recetas, la familia y los amigos quedarán maravillados A continuación las recetas _________________________ Topping de Queso fundido 1 taza de leche 1 cda de Maicena 1/2 taza de queso tipo mozzarella o cheddar 1 cdta de paprika Sal y pimienta al gusto Preparación: 1. En una ollita a temperatura media vertemos la leche. 2. Mezclamos el queso con la maicena y la paprika, sal y pimienta y lo vertemos a la ollita con la leche. 3. Revolvemos hasta que espese. Retiramos, bañamos el maíz dulce, ¡servimos y listo! _________________________ Topping de perejil 1/2 taza de perejil picadito 1/4 de taza de queso parmesano 1 cda de mantequilla derretida. Sal y pimienta al gusto Procedimiento: 1. Mezclamos el perejil y el queso parmesano 2. Rociamos el maíz con la mantequilla derretida, Bañamos con el queso y el perejil, ¡servimos y listo! _________________________ Topping de mantequilla, perejil y miel 2 cdas de mantequilla derretida 1 cda de perejil 1 cda de miel Sal y pimienta al gusto Procedimiento: 1. Mezclamos todo los ingredientes hasta emulsionar. 2. Bañamos el maíz con la preparación, ¡servimos y listo!