 Los alimentos que Todounchef recomienda comprar durante la cuarentena

View this post on Instagram

Desliza ➡️➡️➡️➡️ En estos tiempos en que debemos quedarnos en casa es fundamental tener los ingredientes necesarios para poder preparar nuestras comidas tomando en cuenta que debemos garantizar que sean nutricionalmente equilibradas y también sabrosas. Las razones son dos, la primera, si se da un desbalance nutricional nuestro cuerpo responderá con incomodidad y puede generar ansiedad, pesadez, mal estar general e incluso cambios de humor. La segunda, cuando nos sentamos en la mesa a comer y la comida está rica, esto promueve la conversación y activa las hormonas de la felicidad, reduciendo el estrés que se genera por la cuarentena. Aquí te damos 8 recomendaciones para que las tomes en cuenta cuando tengas que ir de compra por alimentos. Desliza Recuerda, una sola persona debe hacer las compras. Seguir las normas sanitarias impuestas por las autoridades. Al regresar a casa quitarse los zapatos, dejar la comida para que otros miembros de la familia la guarden y, sin demora, darse un baño o lavarse las manos, brazos y cara. #TodoUnChef #quedateencasa #solidaridad #familia #exito #facil #rapido #sabroso #rico #receta #cocina #sabor #coronavirus #covid—19 #Coronavirus #Venezuela #Colombia #Ecuador #Panama #Peru #USA #España #Italia