  Lomo Asado con tocineta con sabor a Navidad, al estilo de Todounchef

⁣¿Ya tienes listo el menú para la noche de Navidad? Si aún no sabes que preparar para la cena del 24 de Diciembre, no puedes dejar de preparar este Lomo Asado con tocineta, es una deliciosa alternativa, que va muy bien con todos los elementos que conforman el plato navideño, créeme que no te arrepentirás, ya nosotros nos lo estamos imaginando en nuestro plato uhmmmm.⠀ ⠀ Ingredientes:⠀ ⠀ •Corte de carne para asado.⠀ •Hilo de algodon (pabilo) •150 gr de tocineta cortada en cuadritos.⠀ •1 pimiento rojo cortado en tiras.⠀ •1 cdta de cebolla en polvo.⠀ •1 cda de ajo en polvo.⠀ •½ cda de nuez moscada.⠀ •3 clavitos de olor.⠀ •2 cdas de salsa tipo inglesa.⠀ •1 cda de mostaza.⠀ •2 cdas de mantequilla.⠀ •1 taza de cebollas doble cincelados.⠀ •1 taza de zanahorias cortadas en dados.⠀ •1 taza de celery.⠀ •2 tazas de vino.⠀ •2 tazas de consomé de carne.⠀ ⠀ Instrucciones:⠀ ⠀ 1. En un caldero precalentado a fuego medio alto, agregamos la mantequilla, incorporamos la cebolla y la tocineta y dejamos cocinar por unos 5 minutos..⠀ 2. Luego agregamos la zanahoria y el celery también cortado en dados pequeños. Agregamos los pimientos rojos y dejamos cocinar por 5 minutos.⠀ 3. Subimos a temperatura alta. Abrimos un espacio en el centro y colocamos nuestra carne en el caldero y dejamos dorar cada lado. ⠀ 4. Una vez que se ha dorado la carne, le vamos a agregar el caldo de res y le agregamos el vino tinto.⠀ 5. Tapamos con papel aluminio el caldero y lo llevamos al horno a 130oC grados por un par de horas. ¡Servimos y listo!