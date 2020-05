 Lasagna de auyama ¡Una alternativa para que los más pequeños coman verduras!

View this post on Instagram

Lasagna de auyama (calabaza) y pollo Está receta es muy rica y una alternativa para para que los más pequeños coman verduras así que manos a la obra. Ingredientes: • 9 láminas de lasagna • 2 cdas aceite de oliva • 1 cebolla doble cincelada • 1 diente ajo triturado • 700 g auyama cortada en • dados • 500 g pollo desmenuzado • 2 cditas sal • 1/2 cdita pimienta negra • 1/4 cdita nuez moscada • 1 taza caldo de pollo o de verduras • 1 taza salsa bechamel • 250 g queso rallado Instrucciones 1. Precalentamos el horno a 180 °C 2. Precalentamos una sartén a fuego medio con aceite de oliva y sofreímos la cebolla y el ajo hasta que comiencen a dorarse. 3. Agregamos la calabaza, salteamos unos minutos e incorporamos el pollo. Salteamos unos minutos más. 4. Salpimentamos y añadimos la nuez moscada, el caldo de pollo, tapamos y dejamos cocinar hasta que el líquido se evapore por completo y la calabaza este tierna. 5. Cocinamos las láminas de pasta en agua caliente, según las instrucciones del empaque. 6. Las retiramos del agua, escurrimos y las disponemos en la fuente refractaria, agregamos la mitad del relleno, 4 cucharadas de la salsa bechamel, 2 cucharadas del queso y cubrimos con otras 3 láminas de pasta, repetimos para completar la segunda capa y terminamos con la pasta. 5. Cubrimos con el resto de la bechamel y el queso rallado. Horneamos por unos 20 o 25 minutos. ¡Servimos y listo! _____________________ #Todounchef #Rico #Facil #Rapido #sabroso #ñamñam #ñam #cocina #cocinero #foodie #Recetafacil #recetas