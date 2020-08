 La NASA hizo una breve historia de la gastronomía en el espacio

La Estación Espacial Internacional cumplió 20 años de servicio y para celebrar este aniversario, la NASA hizo una breve historia culinaria de la carrera espacial.

El primer humano en el espacio, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin, fue también el primero en comer en órbita. El 12 de abril de 1961, exprimió carne y pasta de hígado de un tubo de aluminio en su boca, mientras contemplaba la Tierra sentado en su cápsula Vostok. Para el postre, tuvo derecho a una salsa de chocolate, también en tubo.

En tanto, el astronauta John Glenn fue el primer estadounidense en comer en el espacio: su plato, salsa de manzana que exprimió de un pomo parecido al del dentífrico.

“Aunque las comidas no eran particularmente apetitosas, estas primeras experiencias demostraron que los humanos podían comer y tragar en ausencia de gravedad sin sufrir efectos nocivos”, apuntó la NASA.

En 1965, se introdujeron los alimentos criodesecados o deshidratados con el programa Gemini. Los astronautas tenían que utilizar el suministro de agua de la nave espacial para reconstituir esos alimentos antes de comerlos.

