  Helado casero: La merienda perfecta

Con esta receta de helado casero, verás que prepararlo y comerlo puede ser muy fácil y saludable a la vez. Helado de cóctel de frutas ____________________________ Ingredientes: • 1 taza de yogurt • ¼ de taza de queso crema • ¼ taza de frutas congeladas • 1 cda de miel • ¼ cdta de canela • 1 taza de melocotones • 1/8 cdta de canela • Menta ____________________________ Procedimiento: En un mixer agregamos el yogurt, el queso crema, las frutas congeladas, la miel y ¼ cdta canela, procesamos. Llevamos la mezcla al congelador por 30 minutos. En una sartén a temperatura media agregamos 1 taza de melocotones fileteados y removemos constantemente, añadimos 1/8 cdta de canela, mezclamos y reservamos. Servimos una capa de helado con nuestros melocotones, colocamos más helado y otra de melocotones, coronamos con canela y menta. ¡Servimos y listo! ____________________________ #TodoUnChef #chef #Instacool #recetas #recipe #cheflife #venezuela