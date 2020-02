 Ganas de comer algo rico y fácil de preparar... Todounchef te presenta la receta

View this post on Instagram

⁣Si eres de las que llega cansada a casa y con ganas de comer algo rico y fácil de preparar pero no tienes muchas ideas, te endemos, por eso te queremos hacer la vida más fácil con esta receta de huevos rellenos de atún, con ingredientes que estan a la mano en la cocina y despensa, además en media hora ya estarás lista para ver una buena serie. Por cierto puedes acompañar esta deliciosa receta con tostadas finas de pan o casabe. ¿Qué dices, la prepararías? ⠀ Ingredientes:⠀ ⠀ •4 huevos cocidos.⠀ •1 lata pequeña de atún.⠀ •4 cdas de mayonesa.⠀ •4 vainitas cocidas picadas en rodajas finas para decorar.⠀ •4 tomates cherry picados en cuartos.⠀ •1 cdita de sal.⠀ •1 cdita de pimienta.⠀ ⠀ Instrucciones:⠀ ⠀ 1.Cortamos los huevos a lo largo, separamos las yemas y reservamos las claras.⠀ 2.Por otro lado, en un bol, mezclamos el atún, la mayonesa, las yemas y salpimentamos.⠀ 3.Rellenamos los huevos con la mezcla y adornamos con las vainitas y los tomates cherry. Emplatamos, ¡Servimos y listo!