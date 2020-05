 Filete de pescado en salsa menier, al estilo de Todounchef

View this post on Instagram

⁣⁣No hay nada más sabroso que un pescadito, además que nos conecta con nuestra esencia, su textura delicada de verdad que nos hace viajar en el tiempo, a mí me encanta. Hoy la receta que te compartimos es un pescado a la menier, la combinación del la mantequilla, el perejil y el zumo de limón son una caricia al paladar.⠀ ⠀ Un buen tip para aprovechar al máximo cualquier tipo de cítrico en este caso el limón, es ablandar la cáscara colocándolos en el horno microondas por 15 o 20 segundos a potencia máxima; de esta manera obtendrás una mayor cantidad de zumo.⠀ ⠀ Ingredientes⠀ ⠀ •2 papas cocidas y cortadas en ruedas.⠀ •2 cditas de sal.⠀ •1/2 cda de pimienta.⠀ •100 g de harina.⠀ •2 filetes de pescado blanco de su preferencia.⠀ •4 cdas de mantequilla.⠀ •1 cda de aceite de oliva virgen extra.⠀ •50 g perejil fresco finamente picado.⠀ •1 zumo de limón.⠀ ⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1.Precalentamos el horno a 180° C.⠀ 2.Colocamos en el fondo de una fuente refractaria las papas.⠀ 3.Salpimentamos los filetes y enharinamos ligeramente.⠀ 4.Precalentamos una sartén a fuego medio, agregamos una cucharada de aceite y la mitad de la mantequilla. Freímos los filetes hasta que estén dorados, los retiramos de la sartén y los colocamos sobre las papas.⠀ 5.En la misma sartén añadimos el resto de la mantequilla y cocinamos hasta que se torne color avellana, agregamos el perejil y el zumo de limón. Mezclamos bien y vertemos sobre el pescado.⠀ 6.Llevamos al horno por unos 5 minutos. ¡Servimos y listo!