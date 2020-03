View this post on Instagram

Ensalada de hinojo con naranja. Ideal para acompañar un buen ossobuco Ingredientes: 1 cda de vinagre de vino blanco 3 cdas de aceite ¼ cdta de sal 1/8 cdta de pimienta 1 cdta de miel 1 bulbo de hinojo 1 naranja 2 tallos de celery con hojas Procedimiento: 1. Preparamos la vinagreta, mezclando según la proporción 1 de vinagre y 3 de aceite, añadimos la sal, la pimienta y miel, removemos y reservamos. 2. Cortamos el bulbo de hinojo en ruedas delgadas, sacamos las supremas de naranja, mezclamos todo en un bol incluyendo el celery. 3. Llevamos a la nevera por 30 minutos, rociamos con la vinagreta, ¡servimos y listo!