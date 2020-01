 Ensalada de coditos con garbanzos crujientes ¡Cena saludable!

View this post on Instagram

Literalmente amé esta receta. Es una preparación vegetariana que tiene todo lo que se necesita. Mucho sabor, texturas, diversidad, color frescura y mucho amor. Una de las cosas que me gusta es que la puedes preparar con anticipación para llevarla al trabajo o para una ocasión especial. Da para todo. El toque que le dan los garbanzos rostizados es divino. Así que a prepararla porque es fácil, rápida y sabrosa. . Ensalada de coditos (macarrones) con garbanzos crujientes. Ingredientes: 1 taza de garbanzos cocidos 1 cda de aceite de oliva 1 cda de hierbas aromáticas mediterráneas 1 cda de Paprika 1 cda de ajo en polvo Sal y pimienta al gusto 2 tazas de coditos (macarrones o pasta corta) cocida 1 pepino cortado en cubos 1 tomate cortado en cubos 1/4 de taza de celery picado en cuadros 1 manojo de perejil 1/2 limón 1 cda de aceite de oliva o vegetal 1 berenjena cortada en cubos 1 pimentón rojo cortado en cubos Para la vinagreta: 3 cdas de aceite de oliva 1 cda de vinagre de vino blanco 1 cdta de ajo en polvo, 1cdta de mostaza con especias 1 pisca de sal y pimienta Procedimiento: 1.- Precalentamos el horno a 180oC 2.- En un bol vertemos los garbanzos, el aceite las hierbas, Paprika, ajo en polvo, sal y pimienta y mezclamos bien. Luego los extendemos en una bandeja apta para horno y cocinamos por unos 20 minutos hasta que queden tostados por fuera. 3.- En una sartén a fuego medio alto, añadimos la cucharada de aceite y salteamos la berenjena y los pimentón hasta dorar. Salpimentamos y retiramos. 4.- En un envase, vertemos el aceite de oliva, vinagre, mostaza, sal, pimienta, ajo en polvo y batimos hasta homogeneizar. 5.- En un bol introducimos los vegetales frescos, cocidos, la pasta, los garbanzos, bañamos con la vinagreta, rociamos con el limón, revolvemos, ¡Servimos y listo!