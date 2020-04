 Ensalada de atún ¡Infaltable para esta Semana Santa!

View this post on Instagram

El otro día me preguntaron como hacer una ensalada de pasta con atún y huevo. Aquí se las dejo para que la hagan en casa en estos días. Como siempre una receta fácil rápida y sabrosa. Por cierto en Youtube está el vídeo por si quieren ver el paso a paso. Para los ingredientes: • 170 gr atún • 1/2 zumo de limón • 1 ají picado en cuadritos • 1 cebolla morada cortada en cuadros • Sal al gusto pimienta al gusto • 1 taza pasta corta cocida • 2 ramas célery picado • 1/4 taza mayonesa • 1 huevo sancochado cortadito Como prepararla: 1. En un bol colocamos el atún, el zumo de limón, el ají, la cebolla morada, sal y pimienta al gusto 2. Añadimos la pasta cocida, el célery, la mayonesa y el huevito. Revolvemos. ¡Servimos y listo!