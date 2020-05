 El secreto de Todounchef para hacer unas... ricas empanadas de queso

View this post on Instagram

¿Sabes cuál sabor me hacía falta? ¡El de una empanaditas de queso! ¡Wow que ricooo! Pues nos pusimos manos a la obra y las preparamos rápido , fácil y quedaron sabrosísimas. Desliza para descubrir más y recuerda guardar la receta. . Hoy decidimos hacerla en el airfryer y hay varios secretos de @todounchef que debes tomar en cuanta, para que la masa quedé perfecta. Agrégale un poco de harina de trigo para que quede suave y no se cuartee. Dale color con onoto para que se vean doraditas cuando estén listas y siempre utiliza agua purificada para la masa. Ingredientes: 1 1/4 taza de agua purificada @aguapasteur 2 cdas de harina de trigo 2 cdas de azúcar 1 pizca de sal 1 cda de aceite onotado 1 taza de harina de maiz Relleno de tu preferencia. En nuestro caso, queso blanco duro. Procedimiento: 1.- En un bol, vertemos el agua purificada y diluimos el harina de trigo, el azúcar, la sal. Seguidamente añadimos el aceite onotado. 2.- Ahora vamos espolvoreando la harina de maiz mientras revolvemos constantemente con una cuchara. 3.- Cuando alcance una consistencia más firme, empezamos a amasar hasta que quede todo quede suave y homogéneo. 4.- Nos mojamos las manos en una mezcla de agua y aceite, tomamos una porción de la masa, hacemos una bolita y la colocamos sobre una bolsita plástica. Desliza el segundo video 5.- Aplanados y extendemos la masa dándole una forma circular la 6.- Le colocamos una cucharada de relleno en el centro y dobla en forma de media luna, con ayuda de la bolsita. 7.- Tomamos un envase circular y lo usamos para presionar y darle la forma y el tamaño perfecto de media luna. Así los bordes quedan bien sellados para que no salga nada del relleno. relleno. 8.- Precalentamos la freidora de aire a lo máximo e introducimos las empanadas en la cesta y dejamos cocinar por unos 12 minutos o hasta que esté doradidas. 9.- servimos y listo... Y si tienes tártara o suero la gloria jejejeje Bueno aquí te di otro de mis secretos. Espero que los disfrutes en familia. Recuerda seguirme por @merlingessen Los quiero. @frigiluxvenezuela #facil #rápido #sabroso #feliz #empanada #arepa #rico #receta #cocinafacil #airfryer #todounchef