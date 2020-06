 El protagonista de hoy es el cerdo... con la combinación perfecta

View this post on Instagram

⁣⁣Lo divertido e interesante de la cocina es que nos podemos poner tan creativos como queramos usando los mismo ingredientes. El protagonista de hoy es el cerdo y la receta es un guiso de carne de cerdo, que queda absolutamente delicioso y va muy bien con un arroz blanco sueltico⠀ Puedes reducir las calorías de la preparación omitiendo la tocineta y sustituyendo la carne de cochino por lomo de cerdo o carne magra rica en proteínas de gran calidad y micronutrientes.⠀ ⠀ Ingredientes ⠀ ⠀ •1/4 taza de aceite.⠀ •1 cebolla cortada en cuartos.⠀ •3 dientes de ajo triturado.⠀ •120 g de tocineta cortada en dados.⠀ •200 g carne de cochino en cubos medianos.⠀ •2 papas cortadas en cubos medianos.⠀ •1 cdita de sal.⠀ •1 guindilla finamente picada.⠀ •1/2 taza de vino tinto.⠀ •100 g de repollo picado.⠀ •1/2 taza de agua.⠀ •50 g de almendras tostadas fileteadas.⠀ •30 g de perejil finamente picado.⠀ ⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1.Precalentamos una olla a fuego medio, agregamos el aceite, sofreímos la cebolla y el ajo.⠀ 2.Una vez que la cebolla esté dorada, agregamos el cochino y la tocineta. Dejamos que se cocine uniformemente.⠀ 3.Agregamos las papas, la sal, la guindilla y cocinamos por 5 min.⠀ 4.Agregamos el vino y el repollo mientras vamos revolviendo. Luego añadimos agua bajamos el fuego y cocinamos hasta que la carne esté blanda.⠀ 5.Una vez que la carne esté blanda, añadimos las almendras y el perejil. Revolvemos y dejamos cocinar durante 5 minutos más. ¡Servimos y listo!