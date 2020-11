  El curioso posteo de Burger King que invita a comprar en Mc Donald’s en Londres

El posteo no es un error sino un pedido de ayuda frente a la crisis económica que enfrenta todo el sector gastronómico en el país, inmerso en una segunda ola de coronavirus fuerte y por ello a días de comenzar un nuevo confinamiento, que se espera que al menos hasta diciembre cierre locales no esenciales, como los restaurantes.

"Como tampoco pensamos que íbamos a alentarte a pedir en KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon. o cualquiera de las otras tiendas independientes, demasiadas como para nombrarlas acá", continúa la publicación.

"Nunca pensamos que íbamos a pedirte esto pero los restaurantes que emplean a miles de trabajadores necesitan tu apoyo en este momento", explica Burger King, que agrega: "Por eso, si querés ayudar, seguí pidiendo comidas sabrosas al delivery o al take away".

Al finalizar, el mensaje hace un gesto a su rival, pero ya en el tono de la competencia habitual: "Comprar un Whooper siempre es lo mejor, pero pedir un Big Mac no es algo tan malo".

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6

— Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020