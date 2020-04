 ¿Durante cuánto tiempo debería cocinar el pollo en el horno?

También puede ser preparado de muchas maneras, pero el método con menor intervención es utilizando el horno. Si bien cocinar el pollo de esta manera es sencillo, también te arriesgas a cocinarlo de más según recomienda EHow.

Pollo entero

El tiempo de cocción de un pollo entero varía de acuerdo a su peso. Un ave de 3 a 4 libras (1,2 a 1,6 kg) requerirá por lo general de un mínimo de una hora y 15 minutos en un horno a 350 grados F (175 grados C), dice el USDA. Un pollo entre 4 y 8 libras (1,6 y 3,2 kg) llevará de dos a cuatro horas de cocción. No te sobrepases con la temperatura en un intento de reducir el tiempo de cocción. El calor excesivo secará la comida. Si rellenas el pollo, agrega otros 15 a 30 minutos.

Trozos de pollo

Cortar el pollo en piezas individuales puede reducir su tiempo de cocción; sin embargo, algunas requieren de mayor tiempo que otras en el horno. Los muslos necesitan cocinarse a 350 grados F (175 grados C) durante un mínimo de 40 minutos, mientras que las patas requieren de alrededor de 35. El pecho y las alas tienen un tiempo de cocción de 30 minutos. Para evitar que estos dos últimos se pasen, colócalos en el horno luego de que los muslos y las patas se hayan cocinado de 5 a 10 minutos.

Pollo deshuesado

El pollo deshuesado no necesita tanto tiempo de cocción en el horno y puede pasarse y perder sabor si no estás atento. Un trozo de pollo deshuesado de cuatro onzas (1,10 kg) llevará cerca de 20 a 30 minutos en un horno a 350 grados F (175 grados C), según el USDA. Algunos trozos de pollos deshuesados son de hasta 8 onzas (2,20 kg), de modo que puedes ya sea aumentar el tiempo de cocción o cortarlos de forma horizontal para obtener trozos de 4 onzas (1,10 kg).

Temperatura interna

La temperatura interna del pollo debería ser de alrededor de 165 grados F (73 grados C) antes de que pueda ser comido, dice el USDA. Para asegurarte de que esté bien cocido, inserta un termómetro instantáneo dentro de la parte más gruesa del pollo. Evita colocarlo cerca de la grasa o del hueso. Este modo de controlar el punto de cocción es preferible ya que no tienes que cortar el pollo en trozos antes de servirlo. Una forma visual de corroborar el punto de cocción es asegurarte de que el jugo vertido sea claro y no rosa. También puedes cortar la carne para asegurarte de que en el medio sea blanca sin señales de rosa.

EA