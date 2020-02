 Disfruta de una chayota rellena con un sabor increíble

View this post on Instagram

Suele pasar que a estetipo de receta no les dan tantos likes porque son vegetales Vamos a ver qué dicen los amantes de las preparaciones ricas en veggies. Les presentamos esta Chayota rellena increible, que concentra mucho sabor por la técnica que usamos para prepararla. Se que la van a disfrutar tanto como nosotros. Ingredientes: • 2 Chayota peladas, cortadas a la mitad y carvadas lijeramente. • 1 Cebolla en plumas • 1 cda de ajo fileteado • 2 Tomate en dados • 1 Pimentón rojo en dados pequeños • 50 g arbolitos de brócoli • 50 g jamón en tiras o cubos (opcional) • 1 cdta Hierbas aromáticas francesas • 100 g Mozzarella • 1 cda mantequilla Preparación: 1. En una sartén a fuego medio, derretimos la mantequilla y cocinamos la cebolla, el ajo, el pimentón y el tomate hasta dorar 2. Seguidamente, agréganos las hierbas aromáticas, el brócoli, el jamón y los pedacitos de chayota que nos quedaron cuando la carvamos. Dejamos cocinar todo por 2 minutos y reservamos 3. Rellenamos las chayotas con el guiso, coronamos con el queso y llevamos al horno a 180oC por 15 minutos. ¡Servimos y listo! Otra alternativa es cocinarlas al papillote, introduciendo la preparación dentro del sobre, dejando cocinar por unos 10 minutos. De esta forma los sabores se concentran y quedan más intensos. _________________________ #Todounchef #vegetales #veggies #rico #facil #sabroso #Rapido #yummy #foodie #cocinero #cocinar #cocina #halloween #portada