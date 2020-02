 Dips: Una alternativa genial, fácil, rápida y sabrosa

View this post on Instagram

¡Ajá! Se acerca las cenas navideñas y los invitados en casa. Muchas veces me preguntan que se puede hacer para sorprender a los invitados cuando se tiene poco tiempo para cocinar. Para esa pregunta tengo estas recetas. Los Dips o untables son una alternativa genial. Hoy te presento este par de alternativas muy fáciles, rápidas y sabrosas. Dips: Crema de atún: • 1 taza queso crema • 1 lata atún • 1 cda ajo polvo • 1 cdita finas hierbas • 1/4 taza mayonesa • Sal y pimienta al gusto 1.Colocamos todos los ingredientes en un envase y procesamos con nuestro batidor de mano @frigiluxvenezuela hasta que todo esté homogéneo. 2. Refrigerados por unos 20 minutos, ¡servimos y listo! Crema pimentón: • 1 taza queso crema • 1 cda de aceite de oliva • 1 pimentón cortado en tiras • 1 cebolla cincelada • 1 cda ajo polvo • 1 cdita finas hierbas • 1 cdita paprika • 1 cda mayonesa • Sal y pimienta al gusto Procedimiento: 1. En una sartén, a fuego medio y con una cucharada de aceite de oliva, sofreímos el pimentón junto a la cebolla hasta dorar ligeramente. 2.Colocamos todos los ingredientes en un envase y procesamos con nuestro batidor de mano @frigiluxvenezuela hasta que todo esté homogéneo. 3. Refrigerados por unos 20 minutos, ¡servimos y listo! ⠀ _______________________________________ #sabroso #Facil #Rapido #receta #recetafacil #comidarica #foodie #cocina #navidad #todounchef