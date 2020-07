 Diferentes recetas para preparar alitas ¡Riquísimas!

View this post on Instagram

ALITAS CRISPY, BUFFALO Y AGRIDULCE. Estas son las recetas de las alitas que preparamos hoy por @venevision son divinas y muy #facil de hacer. ALITAS CRISPY: Ingredientes: 1 taza de yogurt 1 taza de crema de leche 1 taza de cereal de maíz en hojuelas 1 cda de ajo en polvo 1 cda de cebolla en polvo 1 cda de sal ½ cdta de comino en polvo 1/8 cdta de paprika 1 taza de harina Preparación: En un bol unimos la crema de leche y el yogurt y reservamos. En otro bol agregamos el cereal, el ajo, la cebolla, la sal, el comino, la paprika y la harina Proseguimos con pasar por cada una de nuestras preparaciones las alitas de pollo ya precocidas en agua hirviendo. Freímos hasta dorar. ¡Servimos y listo! ALITAS BUFFALO Ingredientes para aderezo Salsa picante a tu gusto 1 taza de mantequilla derretida Preparación En un caldero con aceite a 350 grados agregamos nuestras alitas hasta dorar. Seguidamente, en un bol mezclamos la salsa picante y mantequilla derretida hasta emulsionar y luego agregamos las alitas doradas y agitamos un poco. ¡Servimos y listo! ALITAS AGRIDULCES caramelizadas en el horno Ingredientes ½ taza de kétchup ½ taza de vinagre de manzanas ¼ taza de soya 1 cda de jengibre ½ taza de azúcar moreno 1/8 pimienta cayena Preparación En una sartén a fuego medio agregamos la kétchup, el vinagre de manzana, la soya, el azúcar moreno, el jengibre y la pimienta cayena y mezclamos bien. Agregamos a la sartén las alitas de pollo y dejamos cocinar hasta que espese. Luego retiramos de la sartén y pasamos a un envase refractario y llevamos al horno a máxima temperatura hasta caramelizar. ¡Servimos y listo! PARA LA SALMUERA: Añadimos 1/3 de taza de sal por cada 2 litros de agua. Revolvemos hasta disolver la sal, luego agregamos las alitas de pollo. Llevamos a la nevera por lo menos 4 horas.